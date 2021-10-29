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澳門回港易及來港易 下周二起恢復計劃

2021-10-29 列印
■經澳門抵港，下月二日恢復「回港易」及「來港易」預約。資料圖片
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　　鑑於澳門的疫情已趨平穩，港府將由下月二日起，恢復從澳門通過「回港易」及「來港易」計劃入境香港人士的豁免檢疫安排。上述兩個計劃的網上預約系統，將在下月二日零時起開始，恢復接受從澳門入境香港人士的預約。這些入境香港的人士，抵港後仍須接受多次強制檢測，並在入境後注意個人健康狀況至少十四天。

　　本港昨天新增兩宗輸入個案，分別由緬甸經南韓及比利時抵港，都已接種兩劑新冠疫苗，包括一名男機組人員，他帶有L452R變種病毒株。



　　另外，郵輪「海洋光譜號」早前因有一名船員「復陽」，被政府要求停航二十一日，於下月十一日才可重新接待乘客。船公司皇家加勒比國際遊輪宣佈，決定取消後日（三十一日）出發的四晚海上遊航程。船公司重申所有船員檢測已呈陰性，促請政府重新考慮停航決定。

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