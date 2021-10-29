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廣東啟動三至十一歲童打疫苗

2021-10-29 列印
　　廣東省疾控中心近日公佈，全面啟動三至十一歲人群新冠病毒疫苗接種。據悉，現階段主要採用國藥及科興生產的滅活疫苗，同樣是接種兩劑。近期湖北、雲南、浙江等多個省份亦已陸續啟動部署三至十一歲相關兒童接種工作。

　　內地前天新增二十三宗新冠肺炎本地確診個案，甘肅佔八宗，內蒙古七宗，北京三宗，黑龍江一宗。因應黑龍江黑河市再次出現確診個案，由昨天起，該市城區所有居民小區、市城區周邊村屯實施封閉管理。



　　另外，甘肅今波本地疫情中累計六十三人確診。國務院聯防聯控機制綜合組甘肅工作組專家董小平表示，疫情由Delta變種病毒引起，主要透過旅遊交通工具、聚餐等傳播病毒。

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