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默沙東授權105國藥廠 緊急生產新冠口服藥

2021-10-29 列印
　　美國默沙東藥廠表示，與聯合國藥品專利聯盟簽署授權協議，容許其他藥廠生產旗下的抗新冠口服藥物，一百零五個中低收入國家將適用於授權。美國和歐盟的監管當局，亦正在考慮批准默沙東申請藥物的緊急使用授權。藥物的臨牀試驗結果顯示，若在染疫初期服用，患者的患重症和死亡風險可以減少一半。

　　另外，新加坡單日新增五千三百二十四人確診新冠病毒，再破單日新增紀錄。當地衞生部表示，確診案例「異常的高」，主要因為一些檢測實驗室在前天下午幾個小時內發現許多結果為陽性的病例，正調查短時間內病例數異常激增的情況，也會密切觀察未來幾天的趨勢。



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