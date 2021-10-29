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美股中段升184點

2021-10-29 列印
　　美國大企業季度業績普遍理想，而就業市場數據亦略勝預期，美股中段向好，杜指報三五六七五點，升一百八十四點；納指則報一五四一三點，升一百七十九點。滙控美國預託證券價格見四十七點二九港元，升零點二九港元；騰訊則見四百八十六點四八港元，跌一點七二港元。



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