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疫苗接種擬推行至全港院舍

2021-10-29 列印
■聶德權到護老中心，了解接種流程及長者情況。
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　　社署早前在十間安老及殘疾院舍推出先導計劃，為所有合適又不反對接種新冠疫苗的院友，接種科興疫苗。公務員事務局局長聶德權表示，經醫生為院友檢視及評估身體狀況後，已於本周二起陸續為合適院友接種。他視察一間護老中心接種情況後，預告會將計劃推行至全港院舍。

　　聶德權昨前往土瓜灣一個護老中心，了解接種流程及長者情況，該院舍合共為逾一百名院友接種。他指疫情期間曾有長者院舍爆發，涉及安老院舍院友的一百三十七宗個案中，死亡率高達百分之二十八，認為長者必須要及早接種疫苗。



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