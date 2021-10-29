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委託「找換店」追回失款　男子遭連環電騙

2021-10-29 列印
　　警方接獲一名本地男子報案，指今年二月初在社交平台結識一名自稱模特兒的女子，對方聲稱因疫情滯留日本，急需金錢購買機票離開。受害人不虞有詐，分別多次匯款共七十五萬港元予騙徒指定銀行戶口，惟對方收款後便失去聯絡。受害人其後收到一名自稱找換店職員的短訊，聲稱可協助取回失款，但需要先付按金。受害人在三個月內損失合共逾二百萬元。警方調查後拘捕四男二女。

　　警方周一至昨日採取拘捕行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕涉案六男女，不排除有更多人被捕。警方呼籲市民在網上結識朋友時要小心謹慎，切勿盲目相信網友的甜言蜜語。

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