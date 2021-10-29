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兩護衞艦加入駐港部隊

2021-10-29 列印
兩護衞艦加入駐港部隊
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　　再多兩艘護衞艦正式加入解放軍駐港部隊服役。宿遷艦及荊門艦周二下午駛入香港海域，停靠昂船洲海軍基地，二百多名官兵在碼頭列隊迎接。

　　駐港部隊舉行進港歸建儀式，代表向艦艇官兵獻花。中新社報道，經中央軍委批准，宿遷艦及荊門艦早前已從海軍護衞艦支隊，轉為隸屬並移交至駐港部隊，未來會成為捍衞國家主權、維護香港繁榮穩定的重要海上力量。



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