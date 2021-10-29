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獨自行山失蹤漢 遺體青山山坡尋回

2021-10-29 列印
獨自行山失蹤漢 遺體青山山坡尋回
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　　一名中年漢自上周六穿上行山裝備離開屯門寓所後，即失去行蹤。警方接報連日搜索，昨於青山龍耀街附近一山坡尋獲事主，證實死亡。

　　五十七歲姓羅事主與家人同住屯門龍逸邨。上周六，他疑獨自前往屯門菠蘿山或青山一帶行山，惟其後失蹤。人員連日來搜索，至昨午二時許，在青山龍耀街附近一山坡尋獲事主，惟已證實死亡，死因有待驗屍後確定。據了解，死者受腎病困擾，近年病情日漸惡化，影響日常生活。



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