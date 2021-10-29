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支聯會涉顛覆國家政權　法庭暫不處理刑事程序

2021-10-29 列印
　　前支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤，以及支聯會涉違反《香港國安法》，被控一項「煽動顛覆國家政權罪」，案件昨於西九龍法院再訊。

　　支聯會清盤人蔡耀昌到庭應訊，表示支聯會幾天前在公司登記冊中被剔除，擔心如果法庭按條例決定由破產管理署代表支聯會應訊，會侵害支聯會應有法律權益。



　　《國安法》指定法官、署理總裁判官羅德泉遂將蔡耀昌暫列為「有利害關係人士」，現階段不會處理支聯會刑事程序的相關議題，並押後案件至明年一月十日再訊，以待警方進一步調查。上周於拒交資料案給予鄒幸彤保釋的羅官，昨日拒絕她於本案的擔保申請，李卓人及何俊仁則沒有保釋申請，續還柙懲教看管。

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