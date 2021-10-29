梁君彥：立會延任會期運作高效

第六屆立法會任期即將結束，立法會主席梁君彥昨舉行年結記者會，總結本屆立法會的運作情況，形容延任會期運作高效，共舉行四十九次會議，通過四十六項政府法案，較過往平均每年通過二十項法案多一倍。對於有多項議案都是於短時間內通過，他指審議時間長未必就等於好，強調立法會並非「一言堂」，亦非「橡皮圖章」。梁君彥指立法會經歷四年挑戰後，終於「撥開雲霧見青天」，會議混亂不再復見，惠及民生，不負市民所望。他又指出任今屆主席有很深的體會，亦是很好的磨練機會。他不認同立法會已變成「舉手機器」或「橡皮圖章」，指他有參考海外議會的做法，有議會限制發言人數，香港立法會記名表決的比例，可能比所謂「更民主的地方」高。對於立法會被指較少討論政治問題，他指港一直是經濟城市，絕大多數市民關心經濟和民生問題。