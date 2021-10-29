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港主辦健康城市聯盟國際大會

2021-10-29 列印
　　新冠疫情對世界各地的民生政策、城市規劃及醫療制度帶來衝擊。由「健康城市聯盟中國香港支部」主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助的「第九屆健康城市聯盟國際大會」，將於下月三至五日在香港線上舉行。屆時逾一百五十位專家發言，探討如何構建疫情下及疫情後的智慧健康城市。

　　特首林鄭月娥、食衞局局長陳肇始等擔任主講嘉賓。一眾講者包括世衞組織西太平洋區域主任葛西健、政府專家顧問許樹昌等；許樹昌會從專家角度探討「清零策略或與病毒共存的優點與缺點」熱門議題，世衞葛西健以宏觀的角度去剖析如何達致更安全的社區。今次香港再次成為大會的主辦城市，安排線上進行，預計將有來自二十多個國家約二千人參與。



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