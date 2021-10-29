港大力發展生命科技 缺中層人才存隱患

新一份《施政報告》提到，政府計劃在河套區內設立「生命健康創新科研中心」，聚焦生命健康科研工作，亦意味為生物科技界帶來更多硬件配套。《星島日報》報道，有科研業界認為，本港匯聚頂尖的醫學研究人才，在生命健康創科上具備優勢，惟中層人手長期欠奉，人才斷層問題不容忽視。行內人期望政府提供硬件之餘，亦帶頭試用本地生物科研，以助推動生命健康科技發展。位於落馬洲河套區的港深創新及科技園，數年前開始籌備興建，預計日後將成為本港最大的創科平台。《施政報告》提到計劃發展新界北成為創科發展中心，並建議於港深創科園內，設立「生命健康創新科研中心」，凝聚相關實驗室的科研力量。事實上，本港近年積極發展生命健康創科，其中「創新香港研發平台（InnoHK）」旗下已有十多個研發實驗室，由港大微生物學家袁國勇、有「無創產檢之父」之稱的中大教授盧煜明等頂尖科研人員領軍，進行醫療相關的各種科研。香港創科發展協會主席陳迪源認為，《施政報告》提到的生命健康創新科研中心，將會是有關InnoHK的伸延，但不限於醫學領域上的科研發展，預計未來可將相關產業整合。新界北設創科發展中心科培網絡會長李治緯則指，新建設的科研中心一開始以生命健康科技作定位，可從建築設計開始着手，有助提升生物科技實驗室的配套，例如在建築上預留空間，用以承載重量數以噸計的大型儀器，減低日後科研發展的限制。政府計劃建設全新的科研中心，業界亦期望有助紓緩空間不足問題。「做科研首先要有空間，其次是設施」，從事基因檢測的「善覓」行政總裁施明耀認為，創科最重要是有足夠空間，惟現時科學園實驗室設施幾近飽和，故此時政府計劃提供更多硬件，以專注於生物科技相關的範疇，對業界來說是好消息。生物科技公司「水中銀」首席執行官杜偉樑認同，實驗室資源緊張並非一朝一夕，隨着愈來愈多初創公司進駐科學園，四至五年前已經開始僧多粥少，「現有的租戶如果要擴充，都不知如何排隊，更何況是新培育的初創。」本港醫療水平高，雖不乏頂尖科研人員，每年亦有研究生投身醫療科研，但中層人才已現斷層。相達生物科技創辦人兼行政總裁招彥燾分析，目前本港在生命健康科技項目研發上的先天優勢，就是擁有一流的教授做開發，在質量控制方面亦佔優，較易取得國際認證。不過宏觀來看，行業仍欠缺足夠的中高層的管理專業人才，業界往往需要動用更多資金，在外聘請有關人士。資源以外，臨牀數據、臨牀試驗、藥物註冊等配套，亦是發展生命健康科技不可或缺的因素。專注研發醫療級穿戴式裝置的倍靈科技，其行政總裁梁立慧指出，將技術商品化後，仍需要醫學數據改善研發，惟政府尚未開放數據，故只能通過與大學合作，獲取少量數據進行研發。醫學數據未開放 有礙研發食物及衞生局局長陳肇始早前在立法會提到，醫管局將成立專責團隊，協助更多機構探討如何應用醫療數據進行研發，並廣泛利用醫管局轄下的醫院作研究和臨牀試驗。政府亦將加快根據《藥劑業及毒藥規例》註冊含有新藥劑或生物元素的藥物的立法程序。近年本港科研成果屢獲國際肯定，惟在醫學以外的健康科技應用，至今仍困難重重。杜偉樑指出，生命健康科技的範圍廣闊，但本港多年來主要從事醫藥相關研究，忽略了穿戴式健康科技、檢測、篩查等技術範疇，「從事醫學以外的生物科企，要應用技術一直都是單打獨鬥。」他續說，本地健康科技雖有成果，官方機構卻不肯帶頭試用，問題已持續多年，「政府部門不願幫手，試都不願試，只着科企向外尋求認證。」故他期望，各政府部門檢視現行做法，配合推動生命健康科技。