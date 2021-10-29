「網絡安全法」勢推行 中小企數據系統須革新

企業如何保障資訊安全日益受到重視，港府擬推行「網絡安全法」，要求企業制定準則，防範資料外洩。《星島日報》報道，網絡保安業界參考外國做法後，相信法例將會按私人機構管有的資料量，以及一旦發生網絡安全事故後對社會的影響分級，釐定網絡保安要求的嚴謹度。除了大型基建及公共設施，資訊安全專家亦預計，中小企將受網絡安全法影響，需要提升現有的數據儲存系統，減低被黑客入侵及資料外洩的風險。《施政報告》在維護國家安全的段落中，提及本港須正視包括保障網絡安全在內的議題，消息人士透露，本港將參考外國做法，制定網絡安全法，一方面要求水、電、煤等重要公共設施，需要有適當措施避免遭黑客入侵，導致設施癱瘓；另一方面要求儲存大量個人資料的企業制定措施，避免資料外洩，一旦發生事故，將被罰款。歐美多國、新加坡均有法例保障網絡安全，內地《網絡安全法》亦在一七年生效，澳門在一九年底實施相關法例，其法例實施模式，對本港未來的網絡安全法有一定啟示。趨勢科技香港及澳門區顧問總監李浩然指出，在澳門《網絡安全法》下，中小企也要制定一定程度的個人資料保障措施，不排除香港亦有類似的要求。視影響程度資料重要性分級李浩然解釋，澳門為網絡安全事故的嚴重程度，分為高級、中級及一般級，如資料外洩對社會福祉及公共安全帶來特別嚴重的影響，則為高級，即使只是有限度的影響，也可歸類為一般級，換言之，如中小企管有一定數量的客戶個人資料，就有機會發生一般級的網絡安全事故，因此需要進行一系列措施，包括定期修補安全漏洞、備份資料等，否則有機會罰款。除了事故影響程度，智慧城市聯盟資訊科技管理委員會主席龐博文亦指，外國主要按資料重要性作分類，以計算資料外洩對個人、公司、社會以至政治的影響範圍，據他了解，本港不少大型企業都會從外國購入服務，故對外國的網絡安全、數據安全等法規並非不了解。本港目前未有明確規管數據安全的方法，安領國際主席及執行總監廖銳霆預料，新法例可為網絡安全措施提供清晰指引，例如守護、防範及管理方面，同時令事故發生時的通報機制更加有效，「以往要靠公司內部安全要求，或行業指引去做。」李浩然亦指，除了金融機構在金管局要求下，需制定資料保障方案外，其他行業屬自願參與性質，不少中小企的網絡安全措施，集中於預防伺服器不能運作等事故，忽略了客戶資料安全問題。香港新興科技教育協會會長洪文正指出，知悉有些公司將伺服器置於辦公室，做法相當落後及危險。他認為，當法例涵蓋中小企，將促使更多人轉用雲端系統，交由相關供應商派專人維護資料。李浩然也預計，本港中小企在網絡安全法下，將迎來一系列的網絡安全更新，為業界迎來商機。新加坡政府也於一八年制定《網絡安全法令》，要求關鍵信息基礎設施擁有人履行多項責任，包括進行網絡安全審核及風險評估、遵守行業實務守則及表現標準，以及向當局通報網絡安全及資料外洩事故，違者可被處罰款，甚至監禁。新加坡政府可接管機構網絡保安SSH亞太區副總裁何思聰指出，新加坡的相關法例列明，一旦發現機構出現嚴重漏洞，政府可派員接管該機構的網絡安全部門，直至問題得以解決為止。他認為相關的做法很「辣」，如港府效法，須確保政府內有相關知識的專才，始能預備接管不同行業的資訊科技系統。為提升網絡安全要求，廖銳霆指出，新加坡企業如擁有大規模網絡設備，一般會根據行業要求，增設資訊保護官一職，「當有事故發生，便可與官方機構對接，負責通報工作。」他認為政府亦需成立跨部門中央小組，負責制定涵蓋各行業的事故通報機制。