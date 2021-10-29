疫情下通關無期，加上進入指定處所限制多多，令不少娛樂活動轉向地下化。《星島日報》報道，以不同形式經營的無牌麻將館，在網上招攬「約戰」，愈做愈旺，包括隱身於「工廈劏房」的麻將館、唐樓私竇等，吸引一眾年輕人及上班一族光顧。據警方日前公佈數據顯示，西九龍區今年首九個月，已搗破二十三個賭場。記者近日放蛇直擊一個位於旺角唐樓自助式經營的無牌麻將館，一屋三房，放了四張麻將枱，高峰時一度聚集近二十人，加上有賭客不時除罩食煙，防疫隱患令人擔憂。現存合法持牌麻將館受條款限制，無法通宵營業，加上在防疫措施下無法開業多時，令不法「竹館」愈開愈多，有關亂象屢遏不止。記者近日於網上不同社交媒體及通訊軟件群組發現，市面充斥不少提供「約戰四方城」的平台，當中夾雜不少推銷訊息，聲稱可提供房間打牌，惟涉事者僅留下聯絡電話，讓麻將客私訊訂房，記者佯裝有意光顧，向其中一名經營者了解。大廳設「天眼」監視該經營者稱，其經營的麻將私竇隱身於旺角通菜街一帶的唐樓內，每小時收費八十元，最低消費五小時計，即四百元起跳，賭局不設「抽水」（即每局抽取佣金），賭客僅需支付場租。記者佯稱，只有一人前來打牌，可否幫忙約局。對方回應，可幫忙了解其他賭客是否需要「戥腳」。據經營者告之，場內麻將枱均是新興的電動麻將枱，賭客可於室內吸煙，他續指，星期五晚至星期日，以及公眾假期，為他們最旺場的時間，如要在有關日子打牌，需提早預約，反映需求熱烈。記者日前按經營者提供的地址上門了解，發現有關唐樓地下附設電子閘門，大堂長期有保安駐守。記者尾隨住客進入，惟保安未有上前截查，直接放行，讓大廈猶如「無掩雞籠」。記者抵達單位門口時，發現涉事「竹館」重門深鎖，大閘之上額外裝置了一道密碼鎖，賭客需解開鎖扣，取出內藏的鎖匙，始能開啟鐵閘，木門更設有一個電子防盜眼，疑有錄影功能。開門後，記者更發現大廳一處角落掛有閉路電視，全程嚴密監視室內情況，窗戶更貼有磨砂貼紙，並於牆上貼有隔音棉。直擊當晚，大約在傍晚收工時段，當時單位內只有兩枱麻將客，包括一枱置於大廳中間，房內另有一枱麻將客。當房內牌友們知悉記者上門後，即關上房門。晚上九點後，另外兩間房間陸續有雀客進駐。十時許左右，涉事竹館滿座，高峰期間約有近二十人同在一單位之內。其間，一號房間不時傳出大陣惡臭煙味。高峰期20人共處一室據了解，涉事竹館以自助形式經營，賭客不論訂房或「戥腳」，均不會與經營者碰面，雙方只會以通訊軟件交流，並僅接受轉數快交易。不過賭客於室內的一舉一動全被監視，記者及眾人離開後不久，即收到短訊查問是否離去。記者調查發現，不少搞手會在Carousell等網上平台四出攬客，聲稱可提供「私隱度極高」的工廈「竹館」，主要集中在九龍區，多數隱身在觀塘、荔枝角、葵興等工廈之內，與港鐵站相鄰。據知，這類「竹館」以往以派對房間式經營為主，但近月改以新式劏房工廈單位營運，單位大約一百呎左右，僅能放置一張麻將枱，及一個小型雪櫃以提供飲料，房門另設電子密碼鎖。記者按另一經營者的地址上門巡視，發現有關樓層多為一劏多房，經營者只屬其一單位管理者，其他單位則由他人承租。由於這類劏房工廈外一般均設有電子門閘，因此要進出場所，必先與接頭人聯絡。有經營者向記者表示，這類房間租金亦較市面其他私竇便宜，一般時租約四十至六十元左右。據警方數據顯示，近年因涉非法賭博罪行而被捕人數，以及檢獲投注單據或款項金額，均有上升趨勢。今年首八個月的被捕人數逾三千六百人，涉案款項高達超過三十九億元。今年被捕人數已超過一九年全年總數，而涉案款項更是去年的六倍。