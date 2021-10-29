﻿宴會人數放寬激活﻿ ﻿婚禮「急單」湧現﻿

本港疫情放緩，政府上月底放寬D類餐飲處所宴會人數上限至二百四十人，各類型宴會逐漸恢復，規模亦隨之擴大。《星島日報》報道，多名婚禮統籌業界均指，近期接到愈來愈多「急單」，不少準新人臨急抱佛腳，預約下月至明年初的婚禮檔期。不少大企業及社團均會舉辦大型年度活動，惟受制於人數限制，有大企業僅提前個半月預訂酒席，並將千人活動分拆舉行，料需待限聚令完全解除，生意才有望回復至疫情前的水平。採用D類運作模式的餐飲業務處所，上月三十日起獲放寬宴會人數上限，由一百八十人增至二百四十人，即為各類型宴會帶來喜訊，有關措施亦將延續至本月二十七日。婚禮達人劉智仁直言，宴會人數獲放寬，即時收到大量查詢，準新人期望的婚宴人數也較進取，「很多新郎新娘都說，身邊親友大多數已打針，有條件將婚宴人數去至最盡，加到二百四十人。」婚禮統籌師兼司儀MC Lu亦指，近來接到愈來愈多「急單」，不少人計劃於十一月結婚，但上月才查詢，「因為時間趕急，新人考慮的時間縮短，變相成事機率較高。」加上現時準新人毋須就婚宴不斷改期，故令大部份婚禮如期舉行，「與疫情前相比，現時婚禮數目已恢復七至八成。」從事婚禮司儀的Kira，疫情前每年有近九十場婚禮司儀工作，平均每周一至兩場，今年僅得四十場左右，收入只有疫情前三分一。他指目前預約數目大減，「明年暫時只有十一、十二場（婚禮司儀），婚期集中在第一季，其實今年年尾的司儀工作都有同樣情況，直至七八月我只有很少預約，但到九月突然很多人打電話來，問我年尾有無檔期做司儀。」查詢未來一兩個月檔期香港餐務管理協會會長楊位醒亦有類似的觀察，「以前年尾一些好日子，會有人提早一年半，甚至兩年預訂婚宴場地，現在已經不會發生。」他知悉最近不少人向酒店查詢未來一至兩個月的酒席檔期，估計與政府放寬D類食肆宴會人數至二百四十人有關。婚禮生意逐漸恢復，惟MC Lu指出，業界目前所接到的來年新單數目較往年少，反映新人對舉辦婚宴的意欲仍偏低，以其接到的婚禮司儀邀約為例，第四季通常已接到明年約八成定單，「但現時我手上只得二十多單，數量約為往年的四分之一。」婚宴以外，社團聚會及公司周年宴會過去亦是餐飲業界一大收入來源。不過，楊位醒表示，以往一些規模較大的社團或公司，一次宴會筵開二百圍，在現有的防疫條例下難以舉辦。部份社團或公司於是化整為零，以前用社團總會名義辦的宴會，現在分開不同的細會舉辦，將人數限制在二百人左右。企業宴會陸續復辦從事活動統籌的MEMO PLUS PR公關總監李彥儀則指，以往不少企業每年都會舉辦大型慶祝活動，但疫情下有關情況已大幅減少，目前大部份都為了建立商業網絡而設。但隨着本港疫情趨穩定，她認為企業及機構對於舉辦公開活動，將更有信心。縱然公司宴會獲有限度恢復，但聯邦酒樓集團董事總經理譚兆成認為對業界生意幫助有限，因過去不少商業宴會與跨國會議及展覽相關，他坦言除非本港恢復通關，否則生意難以恢復至疫情前的水平。