﻿宴會人數放寬激活﻿ ﻿婚禮「急單」湧現﻿

採用D類運作模式的餐飲業務處所，上月三十日起獲放寬宴會人數上限，由一百八十人增至二百四十人，即為各類型宴會帶來喜訊，有關措施亦將延續至本月二十七日。婚禮達人劉智仁直言，宴會人數獲放寬，即時收到大量查詢，準新人期望的婚宴人數也較進取，「很多新郎新娘都說，身邊親友大多數已打針，有條件將婚宴人數去至最盡，加到二百四十人。」
婚禮統籌師兼司儀MC Lu亦指，近來接到愈來愈多「急單」，不少人計劃於十一月結婚，但上月才查詢，「因為時間趕急，新人考慮的時間縮短，變相成事機率較高。」加上現時準新人毋須就婚宴不斷改期，故令大部份婚禮如期舉行，「與疫情前相比，現時婚禮數目已恢復七至八成。」
從事婚禮司儀的Kira，疫情前每年有近九十場婚禮司儀工作，平均每周一至兩場，今年僅得四十場左右，收入只有疫情前三分一。他指目前預約數目大減，「明年暫時只有十一、十二場（婚禮司儀），婚期集中在第一季，其實今年年尾的司儀工作都有同樣情況，直至七八月我只有很少預約，但到九月突然很多人打電話來，問我年尾有無檔期做司儀。」
查詢未來一兩個月檔期
香港餐務管理協會會長楊位醒亦有類似的觀察，「以前年尾一些好日子，會有人提早一年半，甚至兩年預訂婚宴場地，現在已經不會發生。」他知悉最近不少人向酒店查詢未來一至兩個月的酒席檔期，估計與政府放寬D類食肆宴會人數至二百四十人有關。
婚禮生意逐漸恢復，惟MC Lu指出，業界目前所接到的來年新單數目較往年少，反映新人對舉辦婚宴的意欲仍偏低，以其接到的婚禮司儀邀約為例，第四季通常已接到明年約八成定單，「但現時我手上只得二十多單，數量約為往年的四分之一。」
婚宴以外，社團聚會及公司周年宴會過去亦是餐飲業界一大收入來源。不過，楊位醒表示，以往一些規模較大的社團或公司，一次宴會筵開二百圍，在現有的防疫條例下難以舉辦。部份社團或公司於是化整為零，以前用社團總會名義辦的宴會，現在分開不同的細會舉辦，將人數限制在二百人左右。
企業宴會陸續復辦
從事活動統籌的MEMO PLUS PR公關總監李彥儀則指，以往不少企業每年都會舉辦大型慶祝活動，但疫情下有關情況已大幅減少，目前大部份都為了建立商業網絡而設。但隨着本港疫情趨穩定，她認為企業及機構對於舉辦公開活動，將更有信心。
縱然公司宴會獲有限度恢復，但聯邦酒樓集團董事總經理譚兆成認為對業界生意幫助有限，因過去不少商業宴會與跨國會議及展覽相關，他坦言除非本港恢復通關，否則生意難以恢復至疫情前的水平。