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理大生涉藏胡椒彈氣槍 辯方透露擬認顛覆國家罪

2021-10-29 列印
■呂世瑜被控無牌管有槍械、管有攻擊性武器。資料圖片
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　　一名理大男生去年被指在粉嶺寓所藏有胡椒彈氣槍、軍刀等武器，被控無牌管有槍械、管有攻擊性武器及煽動顛覆國家政權罪。案件昨日於區域法院提訊，辯方透露，被告打算承認煽動顛覆國家政權罪，其餘兩罪將存檔法庭。國安法指定法官郭偉健將案件押後至明年二月二十五日，屆時將正式聽取其答辯及求情。

　　被告為二十三歲的理大一年級生呂世瑜。控罪指，被告於去年九月二十四日，在粉嶺欣盛苑的寓所內，無牌管有一支可發射胡椒粉末投射彈的氣槍。第二項控罪則指他管有攻擊性武器，即兩把軍刀和一支伸縮棒，意圖作非法用途。



　　第三項煽動顛覆國家政權罪，指被告於去年六月三十日至九月二十四日，在香港連同其他人煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去或非法改變香港特別行政區的法律地位。

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