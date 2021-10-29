﻿尖鼻咀白泥研建鐵路﻿ ﻿架空式設計受質疑﻿

新一份《施政報告》銳意發展「北部都會區」，並探討在元朗尖鼻咀至白泥興建自動捷運系統。《星島日報》報道，雖然早前政府研究未來洪水橋新區的交通時，曾提及自動捷運系統，設計屬高架橋式的自動駕駛鐵路。有區議員認同，該區僅以一條狹窄馬路接駁，捷運系統可紓緩區內擠塞，但亦有多個關注組織質疑，白泥屬鄉郊邊陲，按政府目前評估的發展潛力，新增人口不足以支持新鐵路持續發展。特首林鄭月娥在《施政報告》提出，建設面積達三百平方公里的北部都會區，並為此提出五個鐵路項目配合當區發展，其中一項是探討興建尖鼻咀至白泥自動捷運系統的可行性。消息一出，地區人士均大感驚訝，元朗區議員沈豪傑表示，白泥一帶只有一條狹窄馬路連接市區，部份路段更是單線雙程，因此村民一直有聲音要求擴闊馬路，解決擠塞問題，他是首次聽到政府有意興建鐵路，並對此表示歡迎。翻查政府文件，港府在一九年推出洪水橋／厦村新發展區與鄰近地區環保運輸服務可行性研究（下稱「研究報告」）時，其中一個交通運輸方案，正是引入自動捷運系統。項目須興建高架橋及車站，供無人駕駛鐵路行駛，路線貫通洪水橋、厦村等新發展區，並連接屯馬線天水圍站及將來建成的洪水橋站，惟當時的研究從未提及尖鼻咀至白泥的路段。人口不足支撐新鐵路營運不過，建造自動捷運系統的成本不菲，參考「研究報告」，洪水橋等區設捷運系統的造價為四百五十億元，比現代化電車及環保巴士系統貴最少一百億元。公共運輸研究組發言人鄭衍祺指，過去港府建造新鐵路前，會計算區內人口能否支撐鐵路可持續發展，但按「發展策略」估算，當區人口只有約五萬人，即使計算尖鼻咀至白泥現有村落的人口，以及假日郊遊人士造訪的數字，亦不足以支撐新鐵路的營運，看不到有大灑金錢興建鐵路的必要。政府在○九年曾建議於啟德建造單軌列車，設計與自動捷運系統相似，惟最終胎死腹中。香港運輸研究學會資深會員熊永達認為，尖鼻咀至白泥屬新發展區，有空間興建單軌列車的轉車站，但該區人口稀少，興建鐵路並不符合成本效益。元朗厦村區議員鄧家良不建議用架空形式，或類似輕鐵模式的路面鐵路來興建，除涉及佔地問題，一旦落實興建，有機會窒礙未來洪水橋至厦村一帶的潛在發展，認為以地下鐵路方式建設較可行。影響后海灣生態生態教育及資源中心總監程詩灝指，尖鼻咀至白泥的工程一旦實施，難免會有填海部份，變相縮窄當區的泥灘，對該地的季候鳥造成影響，影響更遠及整個后海灣生態。程詩灝認為，興建地下鐵路或擴闊現有公路設施，既可解決運輸壓力，同時減低對灘面的影響。站在旅遊角度來看，他直指「毋須有這樣的鐵路」。