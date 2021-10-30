﻿《魷魚》熱 紅衣人勢逼爆蘭桂坊 萬聖節Cosplay攜仿製槍 隨時犯法

本周日便是一年一度萬聖節，不少市民趁周末連假到蘭桂坊消遣慶祝。蘭桂坊協會指當區酒吧及餐廳的預約早已爆滿，料人流將突破上年的六萬人次創近年新高，而南韓電視劇《魷魚遊戲》將是顧客的裝扮首選。由於該劇手持槍械的角色是「扮嘢」大熱，警方昨呼籲市民模仿電影角色時，切勿攜帶仿製槍械等道具，以免觸犯法例。有議員亦指玩樂非「模仿大賽」，毋須帶仿真度高氣槍，以免自招麻煩。昨天一入黑，蘭桂坊一帶已陸續出現準備慶祝萬聖節的市民。蘭桂坊協會總監張素媚向本報表示，本港新冠疫情已受控一段時間，加上港人「困喺香港」近兩年，近期消費意欲上升，「近排夜街都出多咗」。她指蘭桂坊的酒吧及餐廳預約，早於半個月前陸續爆滿。由於市民周一要上班，昨晚及今晚蘭桂坊預料會最旺場，「去年萬聖節正日人流已經有六萬，比以往嘅五萬多，今年星期五、六、日，三日嘅人流估計會再增加」，今年生意亦有望接近疫情前的水平。由於酒品及食材的來貨價都有上漲，各會員的折扣力度或不及以往，會以創意吸引顧客。蘭桂坊訂枱爆滿 人流料達六萬她相信《魷魚遊戲》將是顧客的裝扮大熱，協會除會舉辦萬聖節主題之夜外，亦會舉行韓風主題活動。該劇在全球引起模仿熱潮，據《魷魚遊戲》劇情設定，身穿全套紅衣的工作人員角色，會持槍維持劇中「遊戲」的秩序。警方今日至十一月一日在蘭桂坊一帶實施封路及人群管理措施，更指部份市民會打扮或模仿電視電影的角色，會攜帶不同種類道具，呼籲切勿攜帶任何仿製槍械作道具。根據《火器及彈藥條例》，任何人管有仿製火器即屬犯法，一經定罪，可判處監禁兩年；亦切勿攜帶任何利器、攻擊性武器，以免觸犯相關法例。立法會保安事務委員會主席陳克勤認為應不會有太大執法爭議，相信警方執法時會酌情判斷，本港氣槍已有法例規定，槍口能量不可超過兩焦耳，市民心中應有把尺不能違法，「萬聖節開心扮嘢，唔需要帶支仿真好高嘅氣槍」，為免自招麻煩，「如果要模仿或帶支好假嘅玩具槍」另外，呼吸系統專科醫生梁子超提醒市民開心之餘要緊記防疫，冀酒吧及餐廳做好人流控制，市民宜分散時段、分開地方消遣，只與相熟朋友玩，「滿場飛」可免則免。