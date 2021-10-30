﻿內河船走私貴價食材﻿ ﻿檢值12億元貨拘兩人﻿

香港海關破獲歷年最大宗走私案，並拘捕兩人！有走私份子告別「螞蟻搬家」形式，改以內河船出貨，以貨櫃將大量走私物品運返內地，包括需求甚大的貴價食材及受管制瀕危物種，估計市值共約十二億元，海關估計，假若該批貨品成功走私，或可逃避近二十億港元的稅款。農曆新年將近，內地人對於花膠等食材有大量需求，惟受疫情封關影響，內地人無法以自由行形式到港購物，加上「水貨客」幾乎絕迹，因而有不法份子見有利可圖，鋌而走險，進行走私活動。本月十四日晚上十時許，海關區域巡邏船於香港東南水域近東龍洲一帶截查一艘內河船，關員登船查看載貨清單，並於二十四個報稱載有聚丙烯膠粒的貨櫃內，搜出大量懷疑走私物品，當中包括名牌手袋、名貴食材及受管制瀕危物種，大部份相信為正貨，估計總市值達十二億港元。關員隨即展開調查，知悉貨物是經一間本地公司安排運往內地，將負責公司租務的三十九歲女子，以及安排運送的五十六歲男子拘捕，並扣查有關貨櫃。海關指距離農曆新年約有三個月時間，期間亦有其他節日如冬至等，而內地對高價食材如花膠、海蔘等有更大需求。料可逃稅20億元據了解，內地對於進口商品須徵收高額關稅和增值稅，走私份子從中逃稅，以是次檢獲的其中一種化妝品保濕霜為例，內地相關稅率約為貨價的百分之一百六十，而該款保濕霜在香港售價為八千元，若成功走私往內地，每樽可逃避約一萬三千港元稅款。而貨物中價值最昂貴的名牌手錶，每一隻高達六十萬港元，至內地所涉稅款約為八十萬港元，估計若該批貨品全部成功走私，或可逃避近二十億港元稅款。