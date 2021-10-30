進入康文署等場地 下月起須用「安心出行」

不知道大家有否這個習慣：在計算整個賽日的贏輸時，會比較賽日下注前的本金和賽日完成後的結餘。這種計算方法雖然方便，但有心理學家認為這種做法會影響我們的判斷。 假設我們用二萬元作本金，在第一場贏了五千元，然後在第二場稍為損失了二千元，我們很容易認為我們在頭兩場賽事後贏了三千元，而忽略了第一場後我們的資本已上升至二萬五千元，該五千元的獲利已成為我們資本的一部份。 於是，我們很容易以為自己手風很順，心態上變得進取而作出了一些錯誤的判斷，最直接的例子便是注碼變得更大，導致在較混亂的場次下有不必要的損失。 個人認為要解決此心理問題，百分比投注是一個方法。當我們連場獲利的時候便有加乘作用...

2021-10-30