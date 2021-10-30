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進入康文署等場地 下月起須用「安心出行」

2021-10-30 列印
　　政府昨天公佈由下月一日起，進入康文署辦公處所和場地，以及食環署轄下場地人士須使用「安心出行」流動應用程式，涉及所有博物館、圖書館、表演場地、公眾街市、小販市場、熟食市場等。在適應期內，如個別人士因真正困難未能使用程式，食環署會以務實體恤態度處理，例如容許他們填寫「訪客資料記錄表」作為替代措施。

　　由下月三日起，社區檢測中心及流動採樣站的工作人員須每三天一檢；由下月十日起，指定檢疫酒店、檢疫設施及有關專車服務的工作人員須每三天一檢。至於特定的貨櫃碼頭、船務工作人員、凍房工作人員亦須每三天一檢，有關安排預計在十一月內實施。上述群組未完成接種新冠疫苗者，須每天一檢。



　　此外，本港昨日新增五宗新冠肺炎輸入個案，全部帶有L452R變種病毒，均已接種新冠疫苗，當中三人是外傭，其餘兩人是機組人員。

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