  • 2021年10月30日 星期六
  • 25º
  • 77%
熱門： 安心出行海關拉尼娜立法會選舉林婉儀

日報新聞 > 港聞

無掃「安心出行」　青衣九食客被票控

2021-10-30 列印
■青衣分區雜項調查隊聯同食環署，昨午突擊巡查青衣區內多間餐廳。
Previous Next

　　警方昨聯同食環署等人員突擊巡查青衣區內多間餐廳，當中有九名食客未有掃「安心出行」而被票控，其中有食肆今起需停晚市十四天。

　　青衣分區雜項調查隊、特遣隊及軍裝巡邏小隊，聯同食物及環境衞生署人員，昨午約一時突擊巡查青衣區內多間餐廳。人員發現三間餐廳內的兩男七女，未有於進入食肆前掃描「安心出行」二維碼，向他們作出票控。另外，有四名食肆負責人因違反沒有確保場內顧客使用手機掃描「安心出行」二維碼等抗疫規例，接收傳票。



　　其中有涉事食肆昨於社交平台發文指，「一位客人沒有完整填寫紙仔，有關分店將會由明天起停晚市十四天及只可一枱二人」，並寫上標籤「無奈」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd