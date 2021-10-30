﻿Amber Group與氣候技術公司Moss Earth達成合作，已購入200萬美元碳信用代幣以減少碳排放

全球領先的加密金融智能服務商Amber Group宣布與氣候技術公司Moss Earth達成戰略合作夥伴關系。根據協議，Amber Group已購買了25萬噸的碳信用代幣MCO2，大約可抵消超過28萬比特幣交易的的碳排放量。「氣候變化是我們時代的核心問題。」Amber Group創始人兼首席執行官Michael Wu表示:「與Moss Earth的合作是我們實現碳中和目標過程中的重要一步，也是我們實現長期減碳承諾的途徑。」「為我們的用戶提供減碳選擇，使他們也能采取行動抵消碳足跡，並最終消除自2017年Amber Group創辦以來產生的碳排放。」作為實現這一承諾的關鍵一步，Amber Group宣布未來將向其用戶提供碳補償選項。通過這些選項，每個人都有機會通過購買MOC2代幣來抵消與其交易相關的碳足跡。MCO2是Moss Earth於2020年3月推出的碳信用代幣，作為一種數字資產，1個碳信用代幣證明可減少一噸二氧化碳排放到大氣中。除了通過認證和鑄造MCO2代幣，其余的資金將被送往亞馬遜的保護項目。Moss Earth的創始人兼首席執行官Luis Adaime表示，「我們很高興Amber Group這樣一家聲譽卓著的金融科技獨角獸公司能夠參與到對抗氣候變化的戰鬥中來，並且很榮幸Amber Group選擇通過MCO2來做這件事。」「我們的世界面臨著嚴峻的環境危機，企業必須承擔起責任，幫助利益相關者為人類的共同目標做出貢獻。作為快速發展的全球金融科技獨角獸，我們有義務在應對氣候變化方面發揮主導作用，讓我們的用戶為保護環境做出貢獻。」Michael Wu補充說。關於Amber GroupAmber Group是全球領先的加密金融智能服務商之一，在全球三大洲擁有12個辦事處。截至目前，Amber Group已融資總金額高達 1.28億美元，現估值超10億美元，投資機構包括Tiger Global Management、DCM Ventures、Paradigm、Pantera Capital、Coinbase Ventures、Blockchain.com、Polychain Capital、Dragonfly Capital和Fenbushi Capital等全球頂尖投資機構。欲了解更多信息，請訪問www.ambergroup.io或聯系contact@ambergroup.io。關於MOSS和MCO2代幣MOSS 是一家氣候技術公司，專註於環境服務，2020 年創建了首個碳信用支持代幣 MCO2，用於抵消溫室氣體。在其成立的一年裏，MOSS及其客戶已經向亞馬遜地區捐贈了超過1500萬美元，幫助保護了大約5億棵樹。MCO2代幣已經在Mercado Bitcoin、FlowBTCProBit、Uniswap和Gemini上線。碳信用代幣是一種數字資產，相當於證明通過森林保護、清潔能源和生物質能等項目，在一年時間裏減少排放一噸二氧化碳。(特約專輯)