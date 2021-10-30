私樓潛在供應回落僅9.4萬個單位 綠置居「樓王」啟鑽苑一句鐘賣出

此外，新一期「綠置居」昨日起揀樓，位於鑽石山啟鑽苑的「樓王」，在開始揀樓後一小時內已售出。運房局公佈，第三季一手私人住宅施工量只有七百伙，按季跌百分之八十，按年跌八成。一手私人住宅落成量有二千二百伙，按季減少百分之六十七，按年減少約百分之四。而未來三至四年，潛在住宅供應有九點四萬個單位，按季減少二千個單位。九點四萬個單位中，包括五點四萬個興建中但未售出的單位、以及二點九萬個在已批出土地上可隨時動工興建的單位。
運房局指，估計當中有七點七萬個單位，是實用面積少於七十平方米的中小型單位，佔整體供應量百分之八十二，較上一季上升兩個百分點。
利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，早幾年出售的官地其實已「買少見少」，中短期而言，如政府不出售大型官地，土地供應可能在二四年開始出現斷層危機；而北部都會區只屬長遠發展的願景，認為短期內樓價仍會平穩上升。
此外，新一期「綠置居」昨日起揀樓，首批中籤申請者早上到位於觀塘建生廣場的房委會「綠置居」銷售處選擇心儀單位。今期「樓王」位於鑽石山啟鑽苑，在開始揀樓後一小時內已售出；另有白田邨清拆戶以約九十四萬元買入黃大仙東頭二邨一個五百呎的回收租置單位，形容樓價相當便宜，「呢個機會等咗好多年」。