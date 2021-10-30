  • 2021年10月30日 星期六
  • 25º
  • 77%
熱門： 安心出行海關拉尼娜立法會選舉林婉儀

日報新聞 > 港聞

定息按揭計劃恆常進行

2021-10-30 列印
　　按揭證券公司昨日宣佈，定息按揭計劃由下月一日起由試驗性質轉為恆常計劃。

  現時計劃下的定息年利率，將繼續維持有效至明年一月底，十、十五及二十年期的定息按揭貸款，年利率分別為一點九九厘、二點零九厘及二點一九厘。 由明年二月開始，按揭證券公司會按其資金成本、業務風險、市場情況等因素不時釐定定息年利率，並每月公佈。



　　財政司司長陳茂波指出，定息按揭計劃試行一年半以來，批出約四億元貸款額，反映市場對定息按揭產品有一定需求。

　　試驗計劃填補了市場空隙，而計劃恆常化後，會繼續為置業人士提供額外財務選擇，減低他們面對利率波動的風險，並促進銀行體系長遠穩定發展。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd