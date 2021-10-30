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黎智英涉恐嚇記者案 律政司上訴高院押後判

2021-10-30 列印
　　壹傳媒創辦人黎智英於二○一七年在維園參與「六四晚會」時，涉嫌刑事恐嚇一名報館記者，受審後去年被裁定刑事恐嚇罪脫。律政司不服裁決上訴。

　　法官陳慶偉昨早於高等法院處理案件呈述上訴，律政司一方認為黎案發時言「我實會搵人搞X你」，結合脈絡和整體環境去理解，「搞」沒有歧義，明顯威脅要傷害對方，又指記者在公眾活動中七、八米距離外拍攝實屬平常，如黎欲避免應離開活動甚至躲進浴室。陳官終押後裁決。



　　案情指，黎智英於二○一七年六月四日，在銅鑼灣興發街維多利亞公園內近音樂亭，威脅X會使其人身遭受傷害並意圖使他受驚。

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