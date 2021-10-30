英國著名發展商ST GEORGE呈獻倫敦 Zone 3大型河畔地標式住宅GRAND UNION全新一期WATERVIEW HOUSE隆重推出倫敦 Zone 3 河畔大型地標式住宅項目Grand Union全新一期Waterview House物業，備有155 個時尚優質曼克頓開放式、1房、2房及3房住宅單位，並將於 2021 年 10 月 30 日至 31 日於香港發售，一個不可多得投資英國優質房地產黃金機會。物業由英國著名發展商Berkeley Group旗下優質品牌St George精心打造，單位室內設計寬敞並設有私人露台及陽台，大部份單位均擁有美麗河景。Waterview House坐落於謐靜悠閒的園景花園內，並位處整個項目中心點。Waterview House 樓高16 層，設有兩間示範單位分別為開放式及2房單位，由屢獲殊榮的室內設計師 Thirteen ID及 Killer 5 精心策劃，設計意念務求與四周的寧靜環境相呼應，達致舒適有情調高品味家居生活。用料上更採用持續可回收的環保物料，當中包括藝術品、牆紙、油漆顏料、裝飾品及傢俬，所有物料於英國本地製造，以便減低空氣碳污染排放。Grand Union 座落於倫敦西北運河旁邊，它的落成為令人眼一亮，為區內帶來嶄新河畔生活、及充滿朝氣工作環境及和動感無限娛樂生活；項目佔地22英畝，原址為前Northfields工業區，發展商St George 將它改造成Alperton區內一個全新活化河畔綜合發展項目，緩解倫敦布倫特自治市緊缺的住屋問題及就業機會。活力四射河畔理想居停Waterview House 預計於 2024 年落成，是Grand Union第二期推出的第一座物業。物業設有大型私人露台，並於14 樓有一個有天台花園，壯麗Grand Union運河景色盡收眼簾。St George為 Grand Union 定下可持續生活核心價值作為項目願景。Grand Union 第二期設有 34 個電動汽車充電器（整個項目合共300 個），第一期及第二期物業將有 1,466 個單車車位，整個項目單車車位合共3,892 個 – 比整個項目 500 個住宅單位還要多，擁有充裕單車停放處。Grand Union整個規劃的焦點重頭工程，是將周邊一些細小河道打通，令到Grand Union運河及River Brent兩條河道貫通連接，從而改善項目至Stonebridge Park站往返路線，快捷方便。St George (西倫敦) 銷售及市場總監Steve Kirwan指出﹕“Waterview House是Grand Union總規劃一個重要部分。位於運河旁邊 ，連接天台私家花園及Grand Union 一系列住戶設施，包括河畔酒吧及餐廳、社區中心、住戶休憩室、保齡球室、Co-op 超級市場、Twisty Tails 幼兒中心等等，這些優閒生活配套均設於風景優美的花園、河畔草地和河畔步行徑。圍繞 Grand Union 的新道路除了提升行人和單車的道路使用外，更落實可持續綠色環保生活，至致力改善該區生活環境，確保 Alperton 成為人們便利生活、工作方便和旅遊輕鬆的無障礙綠色社區。”Savills 國際住宅部主管Mark Elliott指出﹕我在過去16年內已經參與過很多由 St George 發展商策劃的優化計劃。每一個項目都能夠成功將一塊寂寂無聞的荒地或工業區轉型成為一個備受追捧的活力動感社區。由於發展商醉心專注各種細節上，令無數買家都會回頭再次購買，而Grand Union 就是一個最佳例子。根據過往的經驗顯示，越早購入St George同等規模及面積的優化住宅項目的投資者，大多都有不錯的回報。The Generator是一個先進創新的工業中心，位於 Grand Union 南邊，靠近 Old North Circular，樓高共6層，將為各種輕工業企業提供 135,000 平方呎的靈活工作空間，成為英國首間創意工業共享工作場所。它位處Grand Union發展就業的核心地區，促成Grand Union真正成為工作與居住兩者共融綜合發展項目。Grand Union地理優越，交通便捷，由Bakerloo站與Overground線的Stonebridge Park站 (Zone 3) 及Piccadilly線的Alperton站，均能輕鬆前往倫敦金融城或West End。而項目亦毗鄰North Circular交通網路，可輕鬆前往不同地方。區內眾多優良學校，包括有Alperton 社區學校、Lyon Park小學及St Joseph’s學校。Waterview House開放式單位售價由£402,500起，展銷會將於2020年10月30日及31日(星期六及日)，上午11時至下午6時，假座香港中環皇后大道中15號，置地廣場公爵大廈30樓3001室Berkeley 寫字樓舉行。如欲了解物業詳情，請致電+852 2842 4472 或電郵IRS@savills.com.hk 與第一太平戴維斯，國際住宅物業銷售聯絡。