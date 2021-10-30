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黑幫「踩場」變街頭火併 50大漢圍扑私家車

2021-10-30 列印
■五十名大漢走出馬路包圍私家車，手持硬物扑打車身。
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　　一批疑有黑幫背景男子，前日凌晨往一間由另一黑幫負責「睇場」的樓上吧「踩場」，雙方發生口角後由樓上打至街外，其間有人登上私家車逃避，被約五十人包圍扑車，後突圍而出逃去。油尖警區反三合會行動組正跟進事件。

　　現場為尖沙嘴天文臺道近金巴利街三樓一間樓上吧，由黑幫負責「睇場」。前日凌晨四時許，其中一頭目帶同手下到達上址，其後另一黑幫頭目到場「踩場」。酒酣耳熱間雙方發生口角，繼而各自召援大打出手，由樓上互相追打至街外，其中有人懷疑不敵，登上一輛私家車逃避。



　　惟約五十名大漢走出馬路包圍私家車叫囂，部份人並手持硬物扑打車身。經一番擾攘後，私家車終突圍而出逃脫。途人見狀報案，惟警員趕至現場時，兩幫人馬已經逃去。油尖警區反三合會行動組正跟進事件。

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