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警推「長輩圖」宣傳交安

2021-10-30 列印
　　馬路如虎口。警方指今年首九個月，有七十一人於交通意外中死亡，其中二十六人是六十五歲或以上的長者行人，佔三成七，涉及長者行人的意外大多數都是由胡亂過馬路造成；警方呼籲長者盡量使用過路設施，切忌「攝車罅」或在重型車輛之間過馬路。

　　警察交通總部道路安全課總督察陳嘉揚表示，警方與社署及香港交通安全隊合作建立了電子通訊渠道，定期以「長輩圖」形式向全港超過二百間長者中心，發放涉及長者交通意外及安全訊息。當身邊有長者橫過馬路時，警方亦鼓勵市民適當地作出提醒及攙扶，發揮守望相助精神。



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