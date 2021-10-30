﻿立會選舉今起提名﻿ ﻿民建聯派18人參戰﻿

在立法會十個地方直選選區，民建聯每區派一人參選，本身是「超級區議員」的李慧琼將參選九龍中；顏汶羽及鄭泳舜會分別出選九龍東及九龍西，該兩區的柯創盛及蔣麗芸不會連任；陳恒鑌及陳克勤在新界西南及新界東北爭取連任；周浩鼎及劉國勳轉戰新界西北及新界北，現屆梁志祥不再參選；至於「新面孔」，沙田區前區議員李世榮參選新界東南；副主席陳學鋒及常委梁熙會參選港島兩區。
蔣麗芸不爭取連任
民建聯亦派出四人參選今屆新增的四十席選委會議席，分別是張國鈞、葛珮帆、林琳及陳凱榮。功能組別方面，黃英豪會接替黃定光參選進出口界；何俊賢在漁農界會競逐連任；陳勇會競逐新增的港區人大代表、全國政協委員及全國性團體代表議席。民建聯亦派葵青區區議員朱麗玲參選社福界。梁志祥、蔣麗芸及柯創盛則不再連任。民建聯主席李慧琼指新一屆議會的議席增加，因此派十八人參選不算進取，比例與以往相若。
工聯會昨晚亦公佈參選名單，派出九人出戰，現任議員麥美娟將與理事長黃國、陸頌雄及蔡永強，一同進軍選委會界別席位，會長吳秋北出選港島東，鄧家彪出選九龍東，陳穎欣出選新界西南。勞工界由郭偉强、梁子穎出選。
此外，公務員事務局局長聶德權向全體公務員發信，要求辦好立法會選舉，如未履行有關工作，或未獲批准下缺勤，會轉按紀律機制跟進。