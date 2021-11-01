外傭荒 愈演愈烈 鐘點阿姐極搶手 時薪飆升至130元

檢疫酒店一房難求，外傭難以應聘來港，外傭荒愈演愈烈。工聯會商業機構及家居服務從業員協會指出，外傭供不應求，不少家庭改聘本地家務助理，但經濟稍為好轉，不少家務助理轉行做全職，令人手變得緊張，臨近年尾的家庭大掃除旺季，家務助理時薪由原本的一百二十元，上升至一百三十元，加幅逾百分之八，即使家庭願加價，「到時亦可能真係唔夠人用」。工聯會商業機構及家居服務從業員協會主席傅少萍向本報指，有請開外傭的家庭，一直等新外傭來港，卻等不到，只好改聘本地家務助理，估計為業界帶來約兩成需求增長。然而，隨着疫情緩和，經濟稍為轉好，不少家務助理轉投更穩定的全職工作，如銷售員等，令人手更形短缺。她透露，協會家務助理的會員人數由前年的四千多人，下跌至目前的三千多人。經濟好轉 部份轉全職工傅少萍指出，臨近年尾，不少家庭開始大掃除，料對鐘點女傭的需求進一步大增，「到時可能真係唔夠人用」，也反映在家務助理的時薪上，由原本約一百二十元上升至一百三十元。她指，不少家務助理是兼職家庭主婦，當子女放學回家，就不再接單清潔，導致人手供應困難，呼籲僱主早點預訂，讓業界盡早安排。另一個本地家居服務助理來源，是再培訓局的「樂活一站」家居服務轉介平台。截至今年九月，「樂活一站」累積登記助理約有二萬五千五百人，而需求亦見上升，「樂活一站」由四至九月的登記空缺數目（要聘請家居服務的數目）約有一萬四千六百個，較去年同期上升超過六成，當中七成找到本地家務助理，另有三成未能找到。再培訓局指，可能僱主已循其他渠道找到家居服務助理。人力資源仲介協會主席廖翠蘭透露，有一個家庭，五十多歲兒子與九十多歲母親同住，早前一直聘請印傭照顧年邁母親，最近該印傭「跳槽」，每月需用一萬多元改聘家務助理，每日中午至下午六時到家照料母親，侍兒子下班回家後才離開。