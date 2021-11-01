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外傭「秘撈」 做鐘點女工

2021-11-01 列印
　　外傭荒加上本地家務助理渴市，在港外傭見有利可圖，放假違法做「鐘點」傭工。香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒指，過去有外傭私下外出「秘撈」，形容情況一直存在，而現時工人短缺，有外傭偷偷做家務助理亦屬可能。

　　容馬珊兒補充，有關行為實屬違法。她指，大多數僱主會非常顧忌，如要求「秘撈」的外傭抹窗，假設出現受傷等情況，法律上對勞資雙方都沒保障，相信情況並不普遍。她亦說，不少較富裕家庭已改聘家務助理；有些家庭甚至外傭與家務助理一併聘用，分擔不同工作。此外，她建議如年底時，家庭仍無法聘請外傭，亦無法負擔家務助理，可能要由各家庭成員分擔大掃除工作。

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