﻿基層無力負擔智能手機 ﻿﻿團體贈機教「安心出行」﻿

由今日開始，進入公共街巿、醫院等政府場所，須強制掃「安心出行」。基層市民沒智能手機問題，引起社會關注。社會服務聯會行政總裁蔡海偉表示，有機構向基層市民贈送二手智能手機，並教導他們使用「安心出行」。有先達廣場手機店負責人指，近一周多了一成人，因安心出行而買平價智能手機，料會陸續有多人購買。除獲豁免人士外，巿民今日起進入政府大樓等，必須使用「安心出行」。社聯行政總裁蔡海偉表示，露宿者、長者等基層巿民不能負擔智能手機，故此沒法用「安心出行」，政府場地負責人應有同理心，盡量寬鬆執行，如考慮以「填紙仔」代替。他指，有機構向基層巿民贈送二手智能手機，並教導巿民使用「安心出行」，冀政府能與社福機構合作，提供便宜的二手智能電話或贈送給基層市民使用，相信服務機構會願意協助。社區組織協會副主任施麗珊指，社協送出二、三百部智能手機予有需要人士，但無奈供不應求，而不少家庭只得一部智能手機，不足夠各成員使用，認為政府應考慮為綜援人士增加添置智能手機的費用。她指，社協有定期開班教導長者使用智能手機，但需求量大，且不少長者或要上多幾班，冀政府增加開班，並寬容處理無智能手機的人士。一周內多10%人購平價機先達廣場G-World Mobile負責人劉志剛表示，近期多了人買平價智能手機，如iPhone6、小米及安卓手機等，價錢介乎五百至九百元。他指，近一周多了一成人買平價機，年輕及年長的顧客都有，不少顧客更表明是因「安心出行」緣故而買機，料陸續會有更多人買智能手機。公務員事務局局長聶德權表示，初期會較寬鬆處理，明白部份人士可能沒有智能手機，建議無家者等，可留下協助他們的社福機構或社工的聯絡電話以便追蹤。他坦言，實際執行或會遇上不同困難，但強調不會因有困難而不做。