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港青年抵獅城證確診 慈正邨正德樓須強檢

2021-11-01 列印
　　一名十八歲男子上月底離港前往新加坡，同日在當地的新冠病毒檢測呈陽性。他所住的慈雲山慈正邨正德樓，已納入強制檢測名單。

　　衞生防護中心公佈，涉事十八歲男病人，於上月二十四日乘搭航班TR981離開香港前往新加坡，同日在當地抽取的樣本檢測呈陽性。他於七月在香港接種兩劑復必泰疫苗。中心正繼續與新加坡衞生當局跟進個案，病人所住的慈雲山慈正邨正德樓已納入強制檢測公告，相關人士須在今日或之前接受強檢。



　　另外，本港昨天新增一宗輸入個案，該名三十七歲女子於上周五從英國抵港，帶有L452R變異病毒株。她於五月在香港完成接種兩劑復必泰疫苗。

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