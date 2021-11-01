警查洗錢案揭發拘兩人 偷婆婆樓契騙600萬貸款

有無良詐騙集團派人與八旬婆婆混熟，登樓探訪，偷取樓契，再找另一長者假扮婆婆，兼偽造其假身份證，向財務機構申請按揭貸款套現，取得近六百萬元貸款。幸而，警方在調查一宗懷疑洗黑錢案件期間，順藤摸瓜，揭發事件，惟婆婆懵然不知。警方拘捕二人，涉串謀詐騙等罪，起回全數犯罪得益。警方調查一宗懷疑洗黑錢案件期間，意外發現一名二十六歲姓楊男子的銀行戶口有可疑。據了解，男子上月二十八日存入一張面值約五百九十九萬港元的支票，並要求翌日以現金方式全數提取，由於款項龐大，與楊男收入等背景不相稱，警方懷疑為犯罪得益，暗中查明金錢來歷。起回全數現金經深入調查，警方知悉款項涉樓宇按揭，涉案物業位於大角咀，市值約一千萬元，經查問下，得知樓宇持有人為一名八十一歲的女事主，但她未有申請按揭貸款。警方財富情報及調查科財富調查組署理總督察宋家煒交代案情指，受害婆婆於本年中透過朋友認識五十九歲姓李男子，李男曾登門探訪，言談之間，婆婆不虞有詐，誤信對方，一度向他透露重要文件存放位置。據了解，有人將樓契交予楊男，他於上月二十五日帶同另一名假扮受害人的女士，期間懷疑使用偽造文件，前往財務公司及律師樓遞交涉案樓契，以及進行相關手續，後成功申請近六百萬元的按揭貸款，並打算於上周五提取。惟警方有覺銀行交易有可疑，通知涉案婆婆，婆婆一再翻看，才驚覺樓契不翼而飛，始知被騙。警方於上周五在中環一間銀行附近埋伏，待楊現身時將他拘捕，在其背囊內起回全數現金，並搜獲涉案文件，包括印有受害人姓名的假身份證，同日再於深水埗拘捕李男，兩人涉嫌「串謀詐騙」、「行使偽造文書」及「洗黑錢」罪。經初步調查相信，被捕人為朋友關係，楊男已被暫控一項串謀詐騙，案件今在東區裁判法院提堂，警方指案件不排除更多人被捕。