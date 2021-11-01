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北大嶼旅巴撞單車 六旬漢捲車底不治

2021-11-01 列印
■涉案旅遊巴。
■旅巴車底遺下大灘鮮血。
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　　北大嶼山昨發生奪命車禍，一架旅遊巴行駛期間，疑想切線超前車，不慎撞及一輛單車。六旬單車漢被撞飛，倒地後不幸被捲入車底拖行，重傷昏迷，經送院搶救不治，旅遊巴司機涉嫌危險駕駛被捕。

　　死者為六十歲姓傅男子。昨早十一時許，傅男踩單車沿翔東路往東涌方向行駛，惟踩至近陰澳灣時，與一架旅遊巴相撞。據了解，涉事現場的北大嶼山翔東路是雙線雙程行車。當時，二十五歲旅遊巴司機尾隨傅男的單車行駛，其後疑想超車，扭軚切線爬頭，惟期間未料傅男同時駛向對線。傅男被撞後人仰車翻，墮地後遭捲入車底，其後疑被旅遊巴輾過，車底遺下大灘鮮血。事主被送到北大嶼山醫院搶救，證實不治。據悉，旅遊巴為一輛廚餘公司的接駁巴士，事發時正接載市民到訪客中心參觀。據旅遊巴公司負責人指，涉事司機有近兩年經驗，過往駕駛紀錄良好。



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