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新娘潭四車相撞 至少兩死四傷

2021-11-01 列印
新娘潭四車相撞 至少兩死四傷
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　　大埔新娘潭路昨晚發生致命交通意外，釀成最少兩死四傷。昨晚十時許，三輛私家車及一輛電單車在新娘潭路近鳳坑家樂徑相撞，其中一部私家車翻側並冒出白煙。

　　據悉，三名私家車司機被困車內，須由消防員救出，兩名私家車乘客亦受傷。車禍中共有六人受傷，其中一人當場證實死亡，另兩人傷勢嚴重。



　　現場一輛黑色林寶堅尼被撞至嚴重變形粉碎，碎片散落一地。
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