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大埔40分鐘內 兩宗單車意外兩死傷

2021-11-01 列印
■汀角路意外，傷者送院治理。
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　　大埔昨午在四十分鐘內，發生兩宗單車嚴重意外，一死一重創。

　　昨午五時十二分，一名十八歲青年與朋友踩單車，踩至大埔工業邨大景街時突然失控自炒，人仰車翻，昏迷倒臥地上，朋友報警求助，送往威爾斯醫院治理，警方正調查意外原因。另外，昨午五時五十二分，一名男子沿汀角路踩單車，至大埔東消防局對出時失平衡自炒翻車，昏迷不醒，送往威爾斯醫院搶救，惜最終不治。據知，事主年約三十歲，他與四名朋友趁假期踩單車，事主意外時頭盔亦被撞至損毀，現場遺下大灘血跡。



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