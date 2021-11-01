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聶德權：將檢視首長級公務員選拔機制

2021-11-01 列印
　　公務員事務局局長聶德權表示，會全速建設公務員學院，並於未來數月檢視現時公務員首長級職位的選拔聘任機制，按「能者居之」原則，選拔最合適的人才出任。

　　聶德權昨在社交媒體發文指，《施政報告》就政府架構及隊伍的變革提出具體建議，作為政府管治團隊的骨幹，公務員必須掌握大局，落實及推動「一國兩制」行穩致遠。他與常任秘書長楊何蓓茵在《施政報告》公佈後，出席五場簡介會，與逾五百位同事包括常秘、部門領導層、政務主任及行政主任職系等，闡明當中脈絡，同事就變革方向提出意見及分享。



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