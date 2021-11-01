平機會主席朱敏健在一個電視節目表示，正研究立法禁止族內歧視，希望法例涵蓋網上言論，強調會有清晰標準介定是否違例，不會是「以言入罪」。朱敏健指建議立法禁止族內歧視，既禁止港人歧視內地人，同時亦禁止內地人歧視港人。他強調普通法下定罪，除了要有行為外，亦要證明有動機或意識行事，若是帶有歧視性、有騷擾性及中傷性去說去的言語，其行動已符合定罪元素，如有人無意識去歧視或騷擾別人，就不會入罪。他亦建議賦平機會在沒有受屈人的情況下，仍可以主動展開調查和蒐證。