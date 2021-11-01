內地律師代表12港人 遭註銷執業證書

十二名港人去年企圖偷渡離港，在內地水域被拘捕，十人先後被押送回港。代表被告郭子麟的維權律師藺其磊，被北京市司法局註銷律師執業證書。藺其磊昨在社交媒體發文，指接到北京市司法局關於註銷其律師執業證書的通知。司法局在信中表示，截至今年八月三十一日，由藺其磊擔任合夥人的北京瑞凱律師事務所，已被依法註銷滿六個月，但他仍未獲其他律師事務所聘用，按規定註銷其律師執業證書。局方又指，若藺其磊不服決定，可在限期前向北京市政府申請行政覆議，或向北京市通州法院提起行政訴訟。藺其磊形容自己已初步喪失對法律的信心，認為司法局違法作出相關行政決定。