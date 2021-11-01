  • 2021年11月1日 星期一
  • 25º
  • 76%
熱門： 安心出行海關拉尼娜立法會選舉林婉儀

日報新聞 > 港聞

古洞北粉嶺北明年陸續交地建屋

2021-11-01 列印
　　發展局局長黃偉綸表示，古洞北及粉嶺北新發展區是「北部都會區」首個進入施工階段的項目，預計明年開始可陸續交地興建公營房屋，提供近七萬二千個房屋單位，首批私營房屋及公營房屋住戶，分別可於二○二三年及二六年入伙。

　　黃偉綸昨撰文表示，整個古洞北及粉嶺北新發展區項目全面落成後，將提供合共約七萬一千八百個房屋單位，當中近七成是公營房屋，可容納約十八萬八千一百新增人口。



　　第一階段發展的房屋用地合共可提供約二萬一千個房屋單位，當中約一萬八千個為公營房屋單位。另外，土拓署正在大石磨山上進行大型「移山」工程，為將來古洞北新發展區建造食水及沖廁水兩個配水庫。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd