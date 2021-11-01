古洞北粉嶺北明年陸續交地建屋

黃偉綸昨撰文表示，整個古洞北及粉嶺北新發展區項目全面落成後，將提供合共約七萬一千八百個房屋單位，當中近七成是公營房屋，可容納約十八萬八千一百新增人口。
第一階段發展的房屋用地合共可提供約二萬一千個房屋單位，當中約一萬八千個為公營房屋單位。另外，土拓署正在大石磨山上進行大型「移山」工程，為將來古洞北新發展區建造食水及沖廁水兩個配水庫。
檢疫酒店一房難求，外傭難以應聘來港，外傭荒愈演愈烈。工聯會商業機構及家居服務從業員協會指出，外傭供不應求，不少家庭改聘本地家務助理，但經濟稍為好轉，不少家務助理轉行做全職，令人手變得緊張，臨近年尾的家...
2021-11-01
台灣台南及高雄市警方凌晨在台南進行聯合行動，攻入一家酒店的地下室圍捕涉嫌於上周二在高雄市槍傷警員後逃走，涉嫌槍炮、殺人未遂及毒品案的陳姓疑犯，對方陳嫌持槍拒捕企圖吞槍自殺失敗，後來與警方發生槍戰，疑犯...
2021-11-01
燒冥鈔是中國的傳統習俗，用意是悼念逝者，讓他們在陰間也可以消費。外國的網紅特別為冥鈔取了新的名字叫「祖先錢」，他們認為燒冥鈔除可寄託哀思，還可以迎接新年、提升財運。 河北的米北莊村從五十年代就開始生產...
2021-11-01
長實旗下元朗洪水橋新盤#LYOS，以「北部都會區」概念招徠，發展商日前公佈首張價單，涉及88伙，除標準戶之外，亦包括花園特色戶，首批單位折實價345.8萬元入場。 長實執行董事趙國雄指出，「洪水橋#L...
2021-10-30
港股10月大幅反彈逾800點，惟上周內險季績遜色，拖累港股急回。踏入11月開局，本周美國聯儲局將議息，市場預計將有退市措施出台，證券界人士認為，市場將關注議息結果及上市公司季績，料本周橫行悶局，或在2...
2021-11-01
狼隊射手魯爾占美尼斯上季不幸頭部重創，今季才復出，九月尾再嘗入球滋味漸上力，也跟拍檔黃喜燦逐步培養出默契。這名墨西哥國腳揚言，養傷日子令自己倍添懷念球迷的歡呼聲，今晚英超使盡渾身解數，領軍主場擊退近況較遜的愛華頓，和擁躉一同慶祝贏波晉身積分榜前十名，接近兩倍主勝去馬。（Now621台周二凌晨4:00直播） 占美尼斯去年十一月英超對阿仙奴撞傷頭部，頭骨骨折養傷至今季始能復出。此子九月尾聯賽作客修咸頓為狼隊一箭定江山，事隔近一年再嘗入球滋味後信心大增，至今英超上陣七次交出一球兩助攻。他強調為球迷而戰：「經過上季的意外，我更珍惜在場上的日子，以及享受球迷的歡呼聲。目前己隊只落後拖...
2021-11-01
《藍精靈》（《The Smurfs》）動畫，為不少香港人帶來美好回憶，在隨來的11月1日至明年1月31日，人氣旅遊商品網購平台Klook便跟太古城的香港東隅酒店（EAST Hong Kong）攜手合作...
2021-10-28
2019年亞姐季軍兼「最上鏡小姐」范莎莎(Zaza)於英國及荷蘭留學，懂6國語言，有樣之餘仲有高學歷。不過，Zaza在亞視三年，每月只係𢭃亞視四位數底薪，收入少過爆晒騷，月賺幾萬嘅「亞視一姐」薛影儀，...
2021-11-01
在嚴緊防疫措施下，外傭來港，並不容易，她們須接種新冠疫苗，並具備病毒陰性檢測證明，但最困難的，是中介公司和準僱主根本無辦法為她們訂到檢疫酒店，致外傭供不應求情況愈來愈嚴重。當不少家庭無奈支付更高薪金，轉聘本地家務助理，但這批「鐘點」亦不易請，當局不能對傭工荒這個民生大問題，視而不見，必須運用新思維，提出紓緩的方案。 據傳媒報道，有孕婦一早籌備請外傭，但一直搶不到檢疫酒店房間，結果仍未請到外傭，生活大受影響。即使港人家庭想請家務助理，談何容易，工聯會接受本報訪問時指，由於經濟稍為轉好，不少家務助理轉行做其他行業的全職僱員，令人手變得緊張。 再培訓局近年積極培訓家務助理，但需求...
2021-11-01
周三續於谷草挑燈夜戰，回看季內跑過的五次快活谷夜馬，四十二場頭馬當中，冷熱W比重暫時極不平均，大冷W真的為數有限，獨贏超過廿倍只得「和氣生財」、「動力飛鷹」和「御風超影」。那邊廂，大熱門竟有十六駒順利勝出，計有「友心友型」、「人和家興」、「電訊巴打」、「皇寶」、「俏芳華」等等，嘩！接近總數四成。由此可見，今季谷草夜馬仍是由大熱門揸弗。 事實上，本季快活谷夜馬唔見得特別多冷門闖入三甲，開季至此，共有一百七十一駒獨贏賠率超過廿倍，除上述三隻冷W外，尚有十四駒跑獲二三名，包括「又享耆成」、「怡昌勇士」、「熱血鬥士」、「忠誠駒」、「天意」、「蟲草之凰」等駒；換言之差不多每十隻廿倍冷...
2021-11-01