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楊潤雄指公民科減考試壓力

2021-11-01 列印
楊潤雄指公民科減考試壓力
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　　今個學年起，中四級開始推行公民與社會發展科，代替原本的通識教育科。教育局長楊潤雄昨日在facebook表示，公民科既加強學生的知識基礎，更好認識香港、國家及世界議題，同時減輕考試壓力，並且釋放課時，為學生創造空間。

　　楊潤雄指日前探訪創知中學，得知校方上學年已就公民科展開周全的規劃，並按課程架構準備好教材，以及相關的學習活動，有學生更向他反映公民科可以減輕考試壓力。



　　教育局正為公民科教師提供所需支援，包括發出課程及評估指引，持續舉辦教師專業發展課程，以及建立「適用書目表」，並於本學年向學校發放一筆過三十萬元津貼等，務使課程能順利推行。

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