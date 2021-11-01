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66%銀屑病患現「共病」 不足一半獲轉介公院專科

2021-11-01 列印
　　有調查發現，六成六銀屑病患者，已經出現銀屑病關節炎或高血壓等「共病」，其中只有四成九人可獲轉介至公立醫院專科。

　　香港銀屑病友會在七至八月期間，訪問一百二十二位銀屑病患者。有五成三人表示，首次輪候衞生署皮膚科時間達一年或以上。六成六銀屑病患者已經出現「共病」，最普遍的是銀屑病關節炎，其次是高血壓，其中只有四成九人可獲轉介至公立醫院專科，亦有一成二銀屑病患者曾出現抑鬱。



　　病友會主席黎慶坤表示，輪候時間長，病情往往由輕微變嚴重，面診時間不足令醫患雙方未有足夠時間溝通病況及評估療法成效，建議為銀屑病制定診斷和治療指導方針，定期為病人進行療效監測及評估，以及用藥門檻等。

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