﻿瑪麗「孖寶兄弟」見證急症科30年﻿

瑪麗醫院急症科部門主管徐錫漢及副部門主管曾達之可謂急症「孖寶兄弟」，自中學相識，一起入讀醫學院，畢業後便進入瑪麗醫院工作至今。兩位醫生見證急症科三十年來的發展。「當年他射了強勁的一球，雖然我接得住，但代價就是手受傷，要到急症室照X光」，受傷的是負責守門的曾達之，「罪魁禍首」則是如今在他身旁的徐錫漢。兩人由中學同學、一直做到同事，相識四十載，曾達之畢業後，便選擇了符合他不拖拉的性格的急症科；而徐錫漢起初選擇內科，但內科不符合他好動的性格，兩年後，亦於急症室聚首。瑪麗醫院四十年代便開設急症室，是全港首間有急症室的醫院，曾達之九十年代初入行時，急症室仍然沒有二十四小時的急症專科醫生。晃眼三十年，隨著急症科醫學院，以及創傷小組成立，急症科有統一的治療方法，現在急症室有醫生當值；在急症室已經可以完成抽血、電腦掃描等以往不會做的程序。「孖寶兄弟」也各自發展出自己的道路；徐錫漢致力發展毒理專科服務以及擔任行政工作、而曾達之則專注在創傷治療服務，當中兩人合作推行的「院前心電圖」先導計劃，令曾感到難忘，當年徐錫漢負責行政工作，而曾達之則負責前線和救護聯絡等。計劃幫助經救護車入院的急性心肌梗塞病人，由入院至進行通波仔手術的時間縮短至八十五分鐘。兩兄弟未來要合作的，便是新大樓落成後，搬遷急症室等項目。對於新一代醫生，他們都認為未來目標主要是傳承，要培訓有潛質新人接手推動急症科專業發展及部門管理。曾達之認為，新一代有多樣技能，又善用科技，徐錫漢認為新一代的同理心可能不及上一輩，但要克服兩代之間的性格差異，要互相理解同尊重。