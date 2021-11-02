李家超指不能接受 三公僕以身試法 涉用假安心被捕

為加強追蹤疫情，港府由昨天起要求所有人進入政府設施前，必須掃「安心出行」二維碼，但有五人涉使用假「安心出行」圖進入灣仔入境事務大樓而被捕，其中包括兩名入境處人員和一名審計署職員，疑知法犯法。政務司司長李家超稱，有公務員以身試法，不能接受，執法機構會依法處理。新措施首日執行，昨早有四男一女在灣仔入境事務大樓時，疑使用虛假「安心出行」，遭警方以涉使用虛假文書罪拘捕。被捕五人中，包括一名三十四歲入境事務主任、一名二十八歲入境事務助理、一名四十五歲審計署審查主任，以及一男一女分別二十八歲和二十二歲的入境處外判員工。五人正被扣留調查。進入入境事務大樓時揭發政務司司長李家超指，政府新措施以協助市民為目的，呼籲市民遵守，若有人刻意以不同方法，甚至違法，都是不應該。若有公務員以身試法，更加不能接受，執法人員會依法處理。入境處強調，重視員工的行為操守，如發現有違法行為，定會依法及按既定程序嚴肅處理。審計署亦指，一向重視職員的操守紀律，絕不接受違規或違法行為，一經發現，定必按《公務員事務規例》嚴肅跟進。審計署為避免同類事件發生，發電郵再三提醒員工嚴格遵從進入政府大樓和辦公處所前使用「安心出行」的要求。此外，昨天政府處所外都貼上「安心出行」二維碼，並有人員維持秩序。油麻地街市枱商聯會主席陳袁輝指，公共街市人手不足，難於每個出入口作檢查，部份出入口可自出自入，估計全港需增加二千名保安，他擔心市民或會減少到街市。長者感麻煩 交職員「代掃」新措施難到不少長者。有不熟悉智能電話的長者坦言麻煩，直接將手機交予職員「代掃」，亦有長者選擇「填紙仔」，但部份人沒老花鏡在手，逾五分鐘才填好一張，形容聚集填表，反而不好。公務員事務局局長聶德權回應指，若街市門外人多等候掃「安心出行」，當局或會改會以抽查方式核實資料，強調當局的行動會機動，並以彈性處理。昨日有市民進入高等法院，離開後才發現遺留電話於大樓內，但保安員要求必須掃碼，拒絕她再入大樓，最終由警員了解後才放行。