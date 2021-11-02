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安心出行假App未下架

2021-11-02 列印
　　近期不時有市民使用假「安心出行」而被捕，但本報記者發現，昨天仍然可以在網上找到假「安心出行」的程式。大律師陸偉雄表示，網上難以禁絕假冒程式，因為要找到設計者，亦要證明有意圖令人用虛假文書，才可以要求假程式，包括假「安心出行」下架。

　　不過，陸偉雄指，管有、使用及轉發虛假「安心出行」程式，均有機會干犯虛假文書罪，若為製造虛假「安心出行」程式「仲大罪」，有機會干犯製造虛假文書罪，兩者最高均可被判處監禁十四年。

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