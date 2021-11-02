M＋下周五開館 每時段上限6000人免費入場

西九文化區M+博物館下周四將舉行開幕典禮，翌日（12日）開放予公眾入場，首年免費。因應防疫要求，館內同一時間的參觀人數上限6000，西九管理局本周內會公布入場安排，料推出網上預約系統，以每兩小時一個時段讓參觀者選擇。M+逢周二至周日朝十晚六開館，周五開放至晚上十時，逢周一休息。馮程淑儀昨天與傳媒茶聚時說，由於疫情及旅客入境情況，決定首年免費入場安排會延伸至所有人，即不限於港人免費，遊客亦受惠。觀眾經預約參觀系統登記，到來時出示手機上認證，即可免費入場。她形容M+是全亞洲最大的視覺藝術展館，媲美法國的龐畢度中心和英國的泰特現代藝術館。在首十二個月免費參觀期過後，成人入場收費一百二十元，七歲至十七歲、六十歲以上人士和領綜援人士半價六十元，六歲以下則免費。她稱，入場券費是未來M+收入來源之一。被問及烏利希克捐給M+的現代藝術藏品中，包括多件內地藝術家艾未未的批判性作品，一旦展出，會否涉違反國安法。馮程淑儀稱，M+所有展覽，由專業策展團隊作決定，她身為行政總裁，不施加影響，也不干涉。但她強調，任何展覽均不可以違法，包括國安法在內，而所有展覽亦須得到「電影、報刊及物品管理辦事處」審批。她相信M+的專業策展團隊懂得拿揑，「知道紅線」，「不會挑戰權威」。但她亦強調，現代藝術能夠刺激觀眾思考，對作品的反應，可能人人不同，故此，社會應推廣「包容、多元和互相尊重」的氛圍。被問及為何不移除艾未未的藏品，她強調「收藏」和「展出」是兩件事，以國際博物館來說，「收藏」後絕少「移出」，否則後果非常嚴重，因為不會再有收藏家願意捐出藝術品。至於有建議設立委員會審查每次展出，她不認同，指除專業策展人以外，沒有人能作更好的判斷。