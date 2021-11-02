﻿林婉儀設靈李家超等致祭 ﻿﻿今舉行最高榮譽喪禮儀式﻿

水警小艇分區指揮官高級督察林婉儀奮勇追截走私船被撞墮海殉職，她日前獲追授總督察榮譽職銜。港府昨午在紅磡世界殯儀館為林婉儀設靈，政務司司長李家超、保安局局長鄧炳強等政府官員到場致祭。警隊今日將為林婉儀舉行最高榮譽的喪禮儀式，其遺體將會安葬於和合石浩園。由於行政長官林鄭月娥與部份行會成員今日將出席林婉儀的喪禮，行會今日休會。警隊今日為林婉儀在紅磡世界殯儀館及和合石浩園舉行最高榮譽喪禮儀式。喪禮將分兩部份，上午九時半在殯儀館靈堂先舉行傳統儀式；儀式完成後，靈堂內及殯儀館外將舉行警隊喪禮；之後送殯行列將前往昂船洲政府船塢水警小艇分區總部進行路祭，再到和合石浩園舉行安葬儀式。此外，由於行政長官與部份行政會議成員今早會出席林婉儀的最高榮譽喪禮儀式，行政會議今日休會。當局昨午已在紅磡世界殯儀館為林婉儀設靈，李家超、鄧炳強、警務處處長蕭澤頤、財政司司長陳茂波、公務員事務局局長聶德權等人下午五時許先後到場致祭。林婉儀生前同袍等亦有到場致意。現場有大批警員戒備，由於到場致祭人士眾多，需要排隊進入殯儀館。案發當日早上八時許，水警小艇隊在沙洲海面發現多艘懷疑走私大飛，林婉儀與三名同袍駕乘一艘「多重任務截擊艇」，追截其中一艘大飛突被對方撞沉，四人同告墮海，三名受傷男同袍被救起，但林婉儀一直失蹤，經跨部門搜救兩日後，其遺體在大嶼山二澳海面被發現。特首及蕭澤頤等高官對林婉儀殉職，同表哀悼，並向林的家人慰問。林婉儀日前破天荒獲警務處處長蕭澤頤授予總督察（追授）榮譽職銜，以表揚她在執行職務工作期間堪稱典範的服務，以及無私的奉獻精神。