特定群組料月中起打第三針

輸入個案的五十六歲男患者是機組人員，十月二十三日由沙特阿拉伯抵港，是早前另一確診機組人員的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診。
另外，公務員事務局局長聶德權昨表示，專家委員會會在本周公佈優先接種第三針的特定群組，希望本周內公佈相關安排，料本月中前開始接種，而優先接種第三針的特定群組，主要包括六十歲以上、醫護人員或職業屬高暴露風險人士、長期病患者、免疫力弱，例如癌症患者、器官移植人士等。他續指，不能長時間維持大量的社區接種中心運作，預料未來會減至單位數。
為加強追蹤疫情，港府由昨天起要求所有人進入政府設施前，必須掃「安心出行」二維碼，但有五人涉使用假「安心出行」圖進入灣仔入境事務大樓而被捕，其中包括兩名入境處人員和一名審計署職員，疑知法犯法。政務司司長...
2021-11-02
浙江杭州三十九歲年輕企業家周穎被捕，據報因旗下公司浙江聯合中小企業控股集團涉嫌非法吸收公眾存款，而網上更流傳周穎被捕後供出其包養的七位知名電視台女主持人名單，而被包養的七人被要求退還包養費，統計金額高...
2021-11-02
《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會（COP26）周日在蘇格蘭格拉斯哥揭幕，東道主英國首相約翰遜呼籲各國承諾減排，並說若無法兌現承諾，努力將化為烏有。有與會領袖對峰會結果表示失望，其中美國總...
2021-11-02
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，並獲用家承接。中原區域營業董事黎宗文表示，大圍名城1座中層SD室，面積739方呎，三房連套房間隔，以1358萬元易手，呎價18376元。據了解，買家為自用客，原業主於10年以858萬元購入，帳面獲利約500萬元離場，升值58.3%。 YOHO MIDTOWN兩房871萬易手 美聯首席高級營業經理李瑋良表示，元朗YOHO MIDTOWN第5座高層H室，面積449方呎，兩房間隔，以871萬元易手，呎價19399元。據悉，原業主於13年5月以約455萬元購入，帳面獲利416萬元，升值約91.4%。 祥益高級分行經理黃文樂表示，屯門田景邨...
2021-11-02
美國財長耶倫認為，美國不會長期經濟過熱，美股三大指數再創新高，其中杜指首次升越36000點，曾見36009點歷史新高；納指曾升53點，見15553點；標普500指數則升14點，見4620點。 ...
2021-11-02
曼聯前鋒卡雲尼儘管上周六英超才攻入今季第一球，但前場不惜氣力的跑動才是其無價寶，實乃紅魔的無名英雄。領隊蘇斯克查也大讚這位三十四歲老將敬業樂業，為球隊的模範。今晚歐聯F組作客阿特蘭大，此子勢領軍踢出無窮鬥志，全場緊纏對手伺機進攻奏捷，續居第一位。 （Now643台周三凌晨4:00直播） 上周六英超作客熱刺的帥位保衞戰，蘇斯克查改踢三四一二陣式，指揮曼聯慨贈對手三蛋。多名魔兵可望在新陣式下有所得益，其中雙前鋒的佈局更令卡雲尼重獲正選資格，最終跟C朗拿度各入一球。 C朗身邊開路先鋒 除了貢獻一球士哥之外，卡雲尼於前場的勤力跑動，更成為紅魔的無名英雄。特別是上仗先開紀錄一球，多得...
2021-11-02
踏入秋冬家中衣櫃也要大變身，美國國際連鎖服飾品牌GAP進行減價優惠，男、女和童裝超過二千款服飾六折起，當中不乏GAP標誌性的衛衣，有興趣的朋友要留意！
2021-10-29
羅子溢（前名羅仲謙）2016年跟楊茜堯（前名楊怡）結婚後，去年首任爸爸，育有囡囡翊心（Hera），他當爸爸後即拍劇集《星空下的仁醫》演兒科醫生，對住小朋友便父愛泛濫，見到病童唔使入戲自標眼淚。他承認H...
2021-11-02
籌建多年的西九龍文化區M+當代視覺藝術博物館，定於下周五開館，首十二個月免費讓市民入場。公眾對M+引頸以待多年，加上近年社會藝術氛圍提升不少，作為亞洲首屈一指的展館，甚至媲美世界頂級展館，M+將成本港最重要的藝術文化地標，料觀眾會絡繹不絕。但過了首十二個月「零收費」期後，成人票正價一百二十元，長者、學生等半價六十元，水平不算平，對基層市民來說，甚至頗昂貴，令人擔心，這個收費會否引起貧富階層出現「藝術鴻溝」的問題。 說M+入場券不便宜，與現在康文署轄下各大展館比較，顯而易見。現在香港藝術館、香港歷史博物館、香港科學館、香港文化博物館等，市民只要花一百元就可以購買一張家庭全年通...
2021-11-02
上屆女皇盃冠軍「唯獨愛你」，目前正在美國為本周六出戰育馬者盃做好準備。「唯獨愛你」一併報名參加了育馬者盃雌馬草地賽及育馬者盃草地大賽，必須二者選一，而DMM Dream Club 日前終於在其官方網站宣布，「唯獨愛你」已落實出戰途程為草地二千二百米的育馬者盃雌馬草地大賽，並會交由川田將雅主轡。 「唯獨愛你」的練馬師矢作芳人表示，取捨是基於凱旋門大賽的亞軍「大利多」大有機會出戰育馬者盃草地大賽，為免跟「大利多」正面交鋒，所以才讓「唯獨愛你」轉爭雌馬草地大賽，以增贏馬機會。矢作芳人又指，二千二百米根本是「唯獨愛你」的最正宗路程，正期待牠可繼在香港贏出女皇盃後，再贏一場海外大賽。...
2021-11-02