  • 2021年11月2日 星期二
  • 27º
  • 67%
熱門： 石天安心出行華記林婉儀譚香文

日報新聞 > 港聞

特定群組料月中起打第三針

2021-11-02 列印
　　本港新冠肺炎疫情趨定，昨日新增一宗輸入個案，帶有L452R變異病毒株。而政府預料本月中起，為特定群組接種第三針新冠疫苗。

　　輸入個案的五十六歲男患者是機組人員，十月二十三日由沙特阿拉伯抵港，是早前另一確診機組人員的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診。



　　另外，公務員事務局局長聶德權昨表示，專家委員會會在本周公佈優先接種第三針的特定群組，希望本周內公佈相關安排，料本月中前開始接種，而優先接種第三針的特定群組，主要包括六十歲以上、醫護人員或職業屬高暴露風險人士、長期病患者、免疫力弱，例如癌症患者、器官移植人士等。他續指，不能長時間維持大量的社區接種中心運作，預料未來會減至單位數。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd