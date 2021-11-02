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內地增59本土確診 甘肅高官被免職

2021-11-02 列印
■黑龍江黑河市加強防疫。資料圖片
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　　內地過去一日新增九十二宗新冠病毒確診個案，包括五十九宗本土病例，其中黑龍江最多佔二十七宗、甘肅佔十宗。有指甘肅有官員因防疫不力遭免職。

　　新確診最多的黑龍江，有二十五宗來自疫情重災區黑河市的愛輝區、哈爾濱市平房區則有兩宗。黑河市政府表示，已經啟動緊急預案，確保全市有充足隔離場所，實行應隔盡隔，並加強管理。愛輝區高校黑河學院，有十名師生被定為密切接觸者，需要實行封閉管理，開展網上授課，校園嚴禁任何人員出入。



　　據甘肅天水市委組織部網站消息，經市委常委會會議研究，決定免去陳克孝天水市衛生健康委員會黨組書記、主任職務；免去吳毅中天水市疾病預防控制中心主任職務。

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